В одной из школ Уфы дети пошли в 13 первых классов из-за нехватки мест

Новый учебный год начался не только с радостных хлопот и погружения в новый этап жизни. Жительница села Нагаево, которое относится к Октябрьскому району Уфы, сообщает о том, в местной школе №147, которая также включает в себя детский сад, в классах занимаются по 33 ребенка. По её словам только в первые классы в этом году приняли 344 ученика. Женщина обратила внимание и на то, что село активно разрастается и его население неизбежно растет.