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В одной из школ Уфы дети пошли в 13 первых классов из-за нехватки мест

10 сентября 2021, 08:29
Фото: 1mediainvest
Родители оставляют гневные обращения в Электронной приемной органов власти Башкирии.

Новый учебный год начался не только с радостных хлопот и погружения в новый этап жизни. Жительница села Нагаево, которое относится к Октябрьскому району Уфы, сообщает о том, в местной школе №147, которая также включает в себя детский сад, в классах занимаются по 33 ребенка. По её словам только в первые классы в этом году приняли 344 ученика. Женщина обратила внимание и на то, что село активно разрастается и его население неизбежно растет.

В Нагаево школа #147 на 1250 мест, с 1 сентября учатся 2500 детей в две смены. В северной части района ведётся активная застройка на более чем 6000 домов, без учёта строительства социальных объектов. Прошу построить новую школу #294 и 293 в этой части района в соответствии с Генпланом г. Уфы.родительница Бабичева

Власти не отрицают того, что количество учеников в школе значительно больше заложенного в проектную мощность. Школа дает образование 2 390 детям, хотя рассчитана она лишь на 1 250 мест. Бороться с данной проблемой пока только планируют, известно о том, что власти сейчас ищут земельный участок на котором будет построена школа вмещающая 2100 детей.

#Новости#Ирина Деревянчук#Город
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