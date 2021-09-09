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В Уфе появится творческое пространство имени знаменитого писателя Сергея Довлатова

9 сентября 2021, 10:02
Фото: spb.aif.ru
Такое обещание дал на вчерашней Прямой линии Радий Хабиров.

О планах открытия в Уфе культурного объекта имени знаменитого на весь мир писателя Сергея Довлатова, который родился в Уфе стало известно вчера. Немаловажно то, что Радий Хабиров выразил намерение выслушать предложения общественности о том, как наилучшим образом увековечить в городе память легендарного писателя.

Если какие-то умные идеи будут, мы это обязательно реализуем. Это было бы шикарное туристическое место.Радий Хабиров

Хабиров не исключил и вероятность того, что то самое творческое пространство может появиться на улице Октябрьской революции, которую запланировали сделать пешеходной и туристической. По словам главы Башкирии четыре дома, которые представляют недюжинную культурную ценность уже расселены.

Радий Хабиров отметил, что идея реконструкции улицы Октябрьской революции в пешеходную зону начинает воплощаться – четыре дома, представляющих культурную ценность, уже расселены, и творческое пространство может быть создано именно там.

#Новости#Ирина Деревянчук#Город
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