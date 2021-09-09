В Уфе появится творческое пространство имени знаменитого писателя Сергея Довлатова

О планах открытия в Уфе культурного объекта имени знаменитого на весь мир писателя Сергея Довлатова, который родился в Уфе стало известно вчера. Немаловажно то, что Радий Хабиров выразил намерение выслушать предложения общественности о том, как наилучшим образом увековечить в городе память легендарного писателя.
Если какие-то умные идеи будут, мы это обязательно реализуем. Это было бы шикарное туристическое место.Радий Хабиров
Хабиров не исключил и вероятность того, что то самое творческое пространство может появиться на улице Октябрьской революции, которую запланировали сделать пешеходной и туристической. По словам главы Башкирии четыре дома, которые представляют недюжинную культурную ценность уже расселены.
Радий Хабиров отметил, что идея реконструкции улицы Октябрьской революции в пешеходную зону начинает воплощаться – четыре дома, представляющих культурную ценность, уже расселены, и творческое пространство может быть создано именно там.