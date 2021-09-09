В Уфе появится творческое пространство имени знаменитого писателя Сергея Довлатова

О планах открытия в Уфе культурного объекта имени знаменитого на весь мир писателя Сергея Довлатова, который родился в Уфе стало известно вчера. Немаловажно то, что Радий Хабиров выразил намерение выслушать предложения общественности о том, как наилучшим образом увековечить в городе память легендарного писателя.