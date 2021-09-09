В 2022 году Visa повысит комиссию за оплату картой в магазине

Часть эквайринговой комиссии - общего тарифа за прием карт, который банк взимает с магазина (интерчейндж) для маркетов - увеличится с 1 до 1,3% от стоимости продукции. Об этом пишет RT.
Отмечается также, что постепенно будут отменяться льготные программы для мебельных магазинов, а также магазинов бытовой техники и для курьерских служб. На данный момент интерчейндж для них равен 1-1,65%. После изменений он составит от 1,5 до 2,3% в зависимости от категории карты, с помощью которой был выполнен платеж.
Как пояснили в Visa пояснили, эти изменения делаются для того, чтобы привести тарифную политику в соответствие с рыночными реалиями. Поэтому специалисты постоянно пересматривают ставки.
Также в компании отметили, что интерчейндж не является прибылью платежной системы, его получает банк-эмитент и направляет на развитие платежной инфраструктуры.
Представитель Visa сообщил, что благодаря данным изменениям, российский платежный рынок стал самым инновационным в мире. В 2020 году объем платежей по карте повысился практически в 2 раза.