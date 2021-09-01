В этом году российский картофель может не попасть на прилавки магазинов

Отечественные производители выражают беспокойство по поводу того, что картофель в этом году — более мелкий, чем в предыдущие годы. Овощ могут не взять на реализацию. Специалисты полагают, что причиной могли стать неблагоприятные погодные условия.