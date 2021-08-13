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В Уфе оштрафовали директора нефтяной компании за взятку сотруднику ФСБ

13 августа 2021, 12:50
Фото: 1MediaInvest
Мужчина просил прекратить проверки в отношении него.

Суд признал виновным 41-летнего директора коммерческой организации в даче взятки в крупном размере сотруднику ФСБ. Мужчину оштрафовали на 1,2 млн рублей, сообщила пресс-служба Следкома Башкирии.

Как установлено следствием и судом, в отношении руководителя компании по реализации нефтепродуктов проводились проверки МВД и ФСБ. Мужчина решил замять это дело и предложил одному из работнику ФСБ взятку в размере 800 тысяч рублей, чтобы тот помог прекратить проверки. Сотрудник службы предупредил директора, что его предложение противоречит закону, но мужчина настаивал. Работник ФСБ сообщил руководству, что директор склонял его к получению взятки.

Сделку все же заключили, и часть денежных средств, а именно 500 тысяч рублей, оказались у сотрудника службы. Однако сразу же после передачи денег директора задержали. Мужчина признал свою вину. Переданные в качестве взятки средства суд направил в доход государства.

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