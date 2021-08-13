В Уфе оштрафовали директора нефтяной компании за взятку сотруднику ФСБ

Как установлено следствием и судом, в отношении руководителя компании по реализации нефтепродуктов проводились проверки МВД и ФСБ. Мужчина решил замять это дело и предложил одному из работнику ФСБ взятку в размере 800 тысяч рублей, чтобы тот помог прекратить проверки. Сотрудник службы предупредил директора, что его предложение противоречит закону, но мужчина настаивал. Работник ФСБ сообщил руководству, что директор склонял его к получению взятки.