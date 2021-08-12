В Уфе осудят сотрудника УМПО, вымогавшего у своих подчиненных взятки

По версии следствия, с 2016 по 2020 годы работник предприятия требовал от шести своих подчиненных отдавать ему часть зарплаты, а взамен они получали больше заданий, за которые лучше платили. Если работники отказывались, мастер грозил увольнением или проблемами на работе, из-за которых им снизят зарплату. Подчиненные под угрозами регулярно отправляли деньги на банковские карты мужчины и его родственников.