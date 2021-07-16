В Уфе арестовали начальника отдела полиции, которого обвиняют в получении взятки

В Уфе арестовали начальника отдела полиции, которого обвиняют в получении взятки
В Уфе арестовали начальника отдела полиции, которого обвиняют в получении взятки
Вчера, 18:01ОбществоАлександра КонстантиноваФото: Следком РБ
Мужчине предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Следком Башкирии предъявил 42-летнему начальнику отдела полиции Иглинского района обвинение в получении взятки и двух эпизодах мошенничества. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщила пресс-служба ведомства.

Предварительно выяснилось, что к мужчине пришел его знакомый, который попросил вынести постановление в отказе о возбуждении уголовного дела против предпринимателя. Ранее отдел возглавляемый обвиняемым начал проверку в отношении предпринимателя по факту совершения им мошеннических действий. За данную услугу начальник отдела запросил 1,5 млн рублей.

Кроме того, мужчина получил от двух своих коллег 850 и 600 тысяч рублей за продвижение их по службе на вышестоящие должности. При этом обвиняемый не планировал им помогать, а полученные деньги присвоил и распорядился ими по своему усмотрению.

Начальник отдела не признал свою вину.

— В настоящее время с обвиняемым проведены первоначальные следственные действия, судом, по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенных преступлений, — заявили в Следкоме.

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