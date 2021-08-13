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В селе Чекмагуш появится новая поликлиника

13 августа 2021, 12:53
Фото: Медиахолдинг 1Mi
В настоящее время амбулаторную помощь населению района оказывает единственная поликлиника центральной районной больницы, которой почти полвека.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в селе Чекмагуш построят трехэтажную поликлинику на 250 посещений в смену. Стоимость объекта вместе с оборудованием составляет более 400 млн руб. Работы должны быть закончены в ноябре этого года.

В строящейся поликлинике будут размещены рентгенодиагностическое отделение, детская и женская консультации, общие помещения для взрослого отделения, пожарный пост, отделение эндоскопии, хирургическое отделение, кабинеты эндокринолога и офтальмолога, клинико-диагностическая лаборатория, ряд административно-хозяйственных помещений.

Потоки пациентов будут разделены, чтобы болеющие люди не пересекались с теми, кто пришел на диспансеризацию.

— Новая поликлиника будет оснащена современным медицинским оборудованием и техникой. Мы очень рады и с нетерпением ждем окончания строительства для того, чтобы приступить к работе в новых современных условиях, — отметила главврач Чекмагушевской ЦРБ Алина Латыпова.

Новую поликлинику соединят со старой на уровне второго этажа через теплый переход. Внутри установили лифт и подъёмник. Это позволит обеспечить доступ на все этажи для маломобильных граждан.

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