В селе Чекмагуш появится новая поликлиника

— Новая поликлиника будет оснащена современным медицинским оборудованием и техникой. Мы очень рады и с нетерпением ждем окончания строительства для того, чтобы приступить к работе в новых современных условиях, — отметила главврач Чекмагушевской ЦРБ Алина Латыпова.