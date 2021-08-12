В Уфе осудят сотрудника УМПО, вымогавшего у своих подчиненных взятки

Следственный отдел по Калининскому району Уфы завершил расследование двух уголовных дел в отношении 30-летнего старшего мастера участка ОДК–Уфимское моторостроительное производственное объединение, которого обвиняют во взяточничестве и вымогательстве. Об этом сообщила пресс-служба Следкома Башкирии.
По версии следствия, с 2016 по 2020 годы работник предприятия требовал от шести своих подчиненных отдавать ему часть зарплаты, а взамен они получали больше заданий, за которые лучше платили. Если работники отказывались, мастер грозил увольнением или проблемами на работе, из-за которых им снизят зарплату. Подчиненные под угрозами регулярно отправляли деньги на банковские карты мужчины и его родственников.
Мастер участка частично признал свою вину. Уголовные дела направили в суд для рассмотрения по существу. Следователи также внесли начальнику предприятия представление об устранении обстоятельств, способствовавших произошедшему.
Ранее под суд пошёл сотрудник исправительной колонии в Башкирии. Мужчина помогал заключенным добывать мобильные телефоны и наркотические средства, пронося их на территорию колонии. Взамен он получал от заключенных взятки. За несколько месяцев он заработал на этом 34 тысячи рублей.