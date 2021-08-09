В Салавате будут судить бывшего сотрудника ФСИН за превышение полномочий

Известно, что, будучи сотрудником исправительной колонии мужчина проносил на ее территорию мобильные телефоны и наркотические средства, которые далее передавал заключенным за что и получал взятки. Всего в период с октября 2020 года по январь 2021 года младший инспектор "заработал" 34 тысячи рублей.