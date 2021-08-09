В Салавате будут судить бывшего сотрудника ФСИН за превышение полномочий

Следком Башкирии сообщил, о завершении расследования уголовного дела в отношении 24-летнего младшего инспектора группы надзора Исправительной колонии № 2 Управления ФСИН России по Республике Башкортостан.
Известно, что, будучи сотрудником исправительной колонии мужчина проносил на ее территорию мобильные телефоны и наркотические средства, которые далее передавал заключенным за что и получал взятки. Всего в период с октября 2020 года по январь 2021 года младший инспектор "заработал" 34 тысячи рублей.
Так, бывшему сотруднику ФСИН предъявлены обвинения по ч.3 ст. 290 УК (превышение должностных полномочий), ч. 1 ст. 292.1 УК (мелкое взяточничество), ч. 3 ст. 290 УК (получение взятки), а также по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 228.1 УК (сбыт наркотических средств, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).
Сообщается, что уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу.