Работы по строительству детского онкоцентра в Уфе обойдутся в 1,5 миллиарда рублей

Заметим, что на позапрошлом оперативном совещании в Правительстве Башкирии Радий Хабиров негодовал из-за того, что строительство детского онкоцентра в Уфе затягивается. Глава региона обозначил необходимость наращивать темпы и заявил, что в его практике это первый случай «что мы так долго строим». Также он потребовал держать вопрос на контроле.