Еще одно дело о сбросе вредных веществ: «Уфаводоканал» подал иск на Росприроднадзор

ГУП «Уфаводоканал» подало исковое заявление в Арбитражный суд Башкирии о признании незаконными действия Южно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора по отказу в выдаче разрешения на сброс загрязняющих веществ в воду.
Согласно картотеке арбитражных дел, разбирательства с Росприроднадзором начались в июле. Тогда ведомство подало заявление о привлечении предприятия к административной ответственности по статье «осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением». В документе подробности конфликта не указываются. Но «Уфаводоканал» сразу же решил оспорить это заявление. По данному делу уже прошло судебное заседание, но оно было перенесено на сентябрь.
В июне Башкирская природоохранная прокуратура уже штрафовала «Уфаводоканал» за сброс сточных вод без должной очистки. В воде зафиксировали превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ. Надзорное ведомство также обнаружило, что на девяти эксплуатируемых водозаборах предприятия не разработана программа экологического контроля, а канализационно-насосная станция «Черкассы» не стоит на учете объектов, оказывающих на природу негативное влияние. Размер штрафа составил 125 тысяч рублей.
Также в июне за самовольный транзит сточных вод с предприятия намеревалась взыскать 2,6 млрд рублей компания «Башкирские инженерные сети».
Напомним, в прошлом году «Уфаводоканал» уже был героем нашумевшей истории о вывозе вредных отходов. Тогда компания «ТК Технология» по заказу предприятия вывезла илистые отходы с очистных сооружений на поля Уфимского района, принадлежащие на правах аренды агрофирме «Николаевская». Активисты забили тревогу, поскольку неприятный запах от сброшенных веществ доходил до домов. По их подсчетам, площадь отходов составила 12 гектаров. Также общественники провели анализы земли, куда сбросили отходы. Оказалось, что в исследуемых образцах почвы более чем в 1,1 раза превышены ПДК по свинцу, в 1,3 раза — по меди, почти в 4 раза — по цинку и в 4,29 раза — по кадмию. В самом предприятии заявляли, что осадки сточных вод относятся к отходам 5 класса опасности. Позже результаты проверки прокуратуры показали, что отходы относились к 4 классу опасности. Кроме того, прокуратура привлекла к ответственности Агрофирму «Николаевская» и потребовала через суд, чтобы Агрофирма «Николаевская», «Уфаводоканал» и ТК «Технология» освободили поля от отходов и провели их рекультивацию.