Еще одно дело о сбросе вредных веществ: «Уфаводоканал» подал иск на Росприроднадзор

Напомним, в прошлом году «Уфаводоканал» уже был героем нашумевшей истории о вывозе вредных отходов. Тогда компания «ТК Технология» по заказу предприятия вывезла илистые отходы с очистных сооружений на поля Уфимского района, принадлежащие на правах аренды агрофирме «Николаевская». Активисты забили тревогу, поскольку неприятный запах от сброшенных веществ доходил до домов. По их подсчетам, площадь отходов составила 12 гектаров. Также общественники провели анализы земли, куда сбросили отходы. Оказалось, что в исследуемых образцах почвы более чем в 1,1 раза превышены ПДК по свинцу, в 1,3 раза — по меди, почти в 4 раза — по цинку и в 4,29 раза — по кадмию. В самом предприятии заявляли, что осадки сточных вод относятся к отходам 5 класса опасности. Позже результаты проверки прокуратуры показали, что отходы относились к 4 классу опасности. Кроме того, прокуратура привлекла к ответственности Агрофирму «Николаевская» и потребовала через суд, чтобы Агрофирма «Николаевская», «Уфаводоканал» и ТК «Технология» освободили поля от отходов и провели их рекультивацию.