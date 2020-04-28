После шума в СМИ «Уфаводоканал» с партнерами собрали вывезенные отходы с полей

Башкирская природоохранная прокуратура сообщила о результатах проверки, проведенной по многочисленным публикациям о вывозе вредных отходов на поля в Уфимском районе.

Напомним, факты вывоза были выявлены экологами в начале января. Бить тревогу начали местные активисты. Не заметить происходящее, даже несмотря на разгар зимних каникул, было невозможно, поскольку неприятные запахи ощущались издалека. Было очевидно, что весной отходы начнут таять и могут проникнуть с талыми водами к водоемам, а также к подземным скважинам, откуда питьевая вода поступает в сельские колодцы.

Выяснилось, что в декабре 2019 года МУП «Уфаводоканал» заключил договор с компанией «Технология» об обработке осадка сточных вод и производстве из него удобрений. Однако коммерсанты, судя по всему, решили доверить все закрепленные в контракте процессы, так сказать, природе и просто вывезли отходы на поля агрофирмы «Николаевская». Руководство сельхозфирмы согласилось таким образом подзаработать, явно не беспокоясь об экологических последствиях сделки.

Таким образом дельцы успели завезти почти 10 тысяч кубометров осадков сточных вод на 40 гектаров сельхозугодий, пока не разразился скандал.

Экспертиза подтвердила, что беспокойство экологов не было напрасным: в отходах содержались повышенные концентрации кадмия, меди, цинка, их отнесли к 4 классу опасности. Считать эти кучи грязной жижи пестицидами либо гербицидами никак не получалось.

Прокуратура привлекла к ответственности Агрофирму «Николаевская», надругавшуюся ради денег над своими полями. Кроме того, надзорное ведомство потребовало через суд, чтобы Агрофирма «Николаевская», «Уфаводоканал» и ТК «Технология» освободили поля от отходов и провели их рекультивацию. Что и должно быть уже сделано.