Нахимичили: «Уфаводоканал» устроил вывоз вредных отходов на поля «в авральном режиме»

Пока жители республики наслаждались новогодними каникулами, дельцы решили под шумок провернуть мутную и весьма дурно пахнущую операцию стоимостью в 195,5 млн рублей.

«Отхожее» место

Судя по всему, жители сел Николаевка, Нурлино и других из Уфимского района не оправдали надежд дельцов, рассчитывавших по тихому провернуть операцию. Вопреки ожиданиям тех, кто решил «обтяпать» эту историю, среди деревенских жителей далеко не все являются беспробудными пьяницами и дремучими крестьянами. Более того — среди них нашлись активисты партии «Зеленые», которые сразу сообразили, что тут дело нечисто, и связались со своими единомышленниками в Уфе.

Предприниматели Андрей Русый и Марат Туктамышев сняли видео, как большегрузы под покровом ночи выгружают на заснеженные поля большие темные кучи, издалека напоминающие землю. Но убойный запах загнивающей органики с резкими химическими оттенками не оставлял сомнений, что эти илистые массы доставлены с промышленных отстойников.

Активисты явились назавтра при свете дня и потребовали, чтобы водители подозрительных большегрузов предъявили документы. Таким образом из разнокалиберных паззлов сложилась общая картина происходящего.

Некая компания «ТК Технология» подрядилась по заказу МУП «Уфаводоканал» вывезти илистые отходы с очистных сооружений предприятия на поля, принадлежащие на правах аренды агрофирме «Николаевская», которой командует фермер Илгиз Ахунов.

Сельчан попытались убедить, что грузовики привозят на поля полезные илистые удобрения. Но не учли, что интернет сегодня есть практически в каждом доме и в каждом телефоне. И в ответ на запрос «Уфаводоканал|отходы|поля» можно быстро выяснить, что подобные бесчинства с подачи «главного по воде» столичного предприятия ранее на сельхозугодиях уже происходили. И в тех случаях проведенные анализы показали, что в отходах содержался не только ил, но и вредные соли тяжелых металлов, ведь в городские стоки поступает отработанная вода со многих уфимских промпредприятий.

Сточный подсчет

Активисты обратились за поддержкой к местным властям, заручились поддержкой у главы сельсовета Антона Черепанова и главы Уфимского района Вилория Угарова. Пока кончились каникулы, пока созвонились со всеми заинтересованными лицами, время шло и вывоз дурно пахнущих отходов не прекращался. В итоге по подсчетам активистов, подозрительные темные кучи заняли около 12 гектаров пашни.

— Даже если с большой натяжкой принять эти отходы за какие-либо удобрения, нормативы все равно были нарушены, — рассуждает Марат Туктамышев. — По правилам положено на гектар размещать не более 60 тонн такого рода веществ, а по нашим подсчетам, на эти поля приезжали около 600 китайских самосвалов вместительностью от 20 до 35 тонн. Получается, на каждый гектар выгрузили примерно не меньше тысячи тонны.

— Чтобы предотвратить дальнейшее отравление почвы, люди из сел Нурлино и Николаевка вышли на дорогу и буквально встали живой цепью на пути у большегрузов. Только таким способом удалось их остановить, — рассказала местная воспитательница, а в недавнем прошлом депутат сельсовета Светлана Лежнева.

В адрес природоохранной прокуратуры, Росприроднадзора и Россельхознадзора ушли несколько жалоб — от администрации Уфимского района, Николаевского сельсовета и коллективное обращение от населения.

— Иловые осадки относятся к четвертому классу опасности и наносят необратимый вред здоровью человека, животному и растительному миру, — в частности, отмечалось в обращениях.

Николаевцы не стали ждать, пока письма будут кочевать по инстанциям, а сами взяли пробы сомнительных отходов и отвезли на анализы, проведение которых сами же и оплатили. Результаты подтвердили самые худшие подозрения.

Анализы показали, что в исследуемых образцах почвы более чем в 1,1 раза превышены ПДК по свинцу, в 1,3 раза — по меди, почти в 4 раза — по цинку и в 4,29 раза — по кадмию. Это и есть те самые отходы четвертого класса опасности, которые недопустимо вот так запросто вывозить «на природу».

Непреодолимая сила закупки

Мотивы фермера Ахунова (а точнее мотивировавшая его на столь странную сделку денежная сумма) пока доподлинно неизвестны. Сумма сделки, которую «в авральном режиме» в последние дни 2019 года заключило МУП «Уфаводоканал» с ООО «ТК Технология», равняется 195,5 млн рублей, и этот факт не оставляет сомнений, что уговаривать фермера долго не пришлось.

Кстати, на портале госзакупок можно проследить, как проводилась сделка. Там всё как на ладони.

— Вот смотрите, — показывает Марат Туктамышев. — Сначала, 4 декабря 2019 года, на портале госзакупок была объявлена закупка № 31908613806 под названием «Разработка технических условий на производство почвогрунтов и/или улучшителей почвогрунтов, с применением в качестве компонента осадка сточных вод и одновременным производством опытной партии готовой продукции», заявки для участия в конкурсных торгах предлагалось подавать до 16 декабря. Сумма закупки — 235 млн 349 тысяч 800 рублей.

Затем, 26 декабря, данная закупка была внезапно отменена решением ФАС. И 30 декабря (напомним, в последний рабочий день прошлого года) на портале стихийно появилась закупка 31908741343, которая была проведена и завершена всего за несколько часов. Стоимость этой закупки несколько меньше — 195 млн 500 тысяч рублей. Дата начала исполнения договора — 26 декабря, дата окончания исполнения договора — 31 декабря.

В информации о второй закупке уточняется, что она «осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций».

При таких экстренных условиях позволено особо не церемониться и проводить госзакупки в рекордно короткий срок и с единственным поставщиком в лице ООО «ТК Технология». Что, собственно, и было сделано. Таким образом едва успели смолкнуть новогодние тосты, как на поля агрофирмы «Николаевская» устремились те самые большегрузы со специфическим запахом отходов производства «Уфаводоканала».

Кстати, в проекте договора между заказчиком и исполнителем уточняется, что партию неких почвогрунтов в объеме 85 тысяч гектаров подрядчик должен был изготовить за 90 дней.

А теперь предлагаем читателям еще раз прочитать название вышупомянутой закупки — «Разработка технических условий на производство почвогрунтов и/или улучшителей почвогрунтов, с применением в качестве компонента осадка сточных вод и одновременным производством опытной партии готовой продукции».

— Нам очень хотелось бы увидеть результаты этих разработок — те самые технические условия, над которыми специалисты компании «ТК-Технология» корпели в перерывах между бокалами шампанского и запуском фейерверков, либо вообще пожертвовав этими маленькими радостями жизни, — пытаются шутить экологи.

Вообще, данная закупка, как и вся эта мутная история с «номинальной ценой» в 195,5 млн рублей, на наш взгляд, заслуживает пристального внимания прокуратуры. Причем не столько природоохранной, сколько самой что ни на есть Генеральной.

Сухими не выйдут

Экоактивисты из числа жителей Уфимского района настроены более чем решительно.

— Людей беспокоит не только сильный неприятный запах, из-за которого нельзя даже открывать окна в домах. Зима в этом году мягкая, то и дело происходит оттепель, не за горами и весна. Есть опасность попадания опасных веществ в скважину, находящуюся всего в ста метрах от поля. Это повлечёт за собой загрязнение питьевой воды и угрозу заражения людей, — говорит глава Николаевского сельсовета Антон Черепанов.

Местные жители подняли шум, к ситуации подключились журналисты и потребовали разъяснений у представителей МУП «Уфаводоканал». Те сначала отмалчивались под предлогом того, что нужно дождаться результатов прокурорской проверки и т. д. Но потом все-таки дали комментарий.

— В процессе очистки городских стоков на очистных сооружениях канализации г. Уфы образуются отходы — осадки сточных вод. В настоящее время подрядной организацией осуществляется один из этапов работ по утилизации указанных отходов. Осадки сточных вод относятся к отходам 5 класса опасности. Обработка осадков осуществляется на месте утилизации,

— говорилось в официальном ответе за подписью пресс-секретаря «Уфаводоканала» Азамата Магадеева, который опубликовали «Аргументы и факты».

От такого комментария экологи, мягко говоря, обалдели.

— Интересно, что они подразумевали под «обработкой на месте утилизации», если отходы просто вывозят и выгружают на поле? Или представители «Уфаводоканала» надеялись при помощи набора умных слов всем «заговорить зубы»? — задается вопросом Марат Туктамышев. — Сегодня почти любой студент понимает, что бактерии, при помощи которых можно было бы проводить обработку таких отходов, при отрицательных температурах не живут. Так когда же они собираются обрабатывать эти отходы? Когда снег растает и содержимое илистых масс просочится в почву?

Вопрос на самом деле не праздный, ведь на дворе уже февраль, а зловонные и весьма вредные (как установили лабораторные исследования) кучи до сих пор чернеют на полях Уфимского района.

— Сейчас самое главное — удалить эти источники реальной опасности с полей! — горячатся экологи. — Если тянуть дальше и ждать, когда сработает бюрократический аппарат и выдаст соответствующее предписание, может быть слишком поздно.

Как сообщил Медиакорсети глава уфимского района Вилорий Угаров, пока никакой ответной реакции по запросу администрации ни из прокуратуры, ни от других инстанций не поступало.

Кстати, в своем письме в прокуратуру (копия которого есь у СМИ) глава муниципалитета сообщил, что факт вывоза на земли агрофирмы «Николаевская» отходов водоканала уже был зафиксирован ранее, в июле 2019 года, возле деревни Подымалово.

Тогда площадь загрязнения составила 23 га. Представитель предприятия тогда тоже заверял, что отходы используются как удобрение. В Россельхознадзоре по итогам проверки составили протокол об административном нарушении. Дело было направлено в суд и грозит «Уфаводоканалу» многомиллионными штрафами и оплатой рекультивации земель.

Процесс от выявления нарушения до суда занял почти полгода, которых у жителей деревень Николаевка и Нурлино на сей раз попросту нет.

Медиакорсеть следит за ситуацией.

Для справки