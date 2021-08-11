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Премьер-министр Андрей Назаров высказался об открытии завода «Цемикс» в Башкирии

11 августа 2021, 14:22
Фото: с личной страницы Андрея Назарова
Он отметил, что над вопросами, заданными Путину, правительство уже работает.

Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров высказался на своей странице в соцсетях о недавнем приезде Владимира Путина и открытии завода «Цемикс».

— Я рад, что у наших жителей была уникальная возможность встретиться с Президентом нашей страны и задать свой вопрос. На этой встрече присутствовали все, кто принимал непосредственное участие в строительстве и запуске завода: как работники завода «Цемикс», так и представители подрядных организаций, которые строили завод, сотрудники МКУ Абзелиловского района, — отметил Назаров.

Он рассказал, что глава Башкирии Радий Хабиров после мероприятия поручил организовать встречу, которая состоится в скором времени. Сейчас власти разбирают все вопросы от жителей республики. Премьер-министр подчеркнул, что все вопросы «крайне важны».

Назаров выделил три вопроса, над которыми правительство уже начало работать. Это бесплатная газификация домов и проблема с газом в деревне Даутово, вопрос об ипотеке и дополнительные меры поддержки для малого и среднего бизнеса в сфере IT.

Также он добавил, что республика ждёт президента России на чемпионате мира по рабочим профессиям WorldSkills, который пройдёт с 25 по 29 августа.

Напомним, жители Башкирии заподозрили, что работники «Цемикса» на встрече с Путиным в Абзелиловском районе в прямом эфире оказались подставными. В заводчанах, одетых в униформу и задававших вопросы президенту, узнали сотрудниц муниципального отдела капитального строительства района. Также в TikTok опубликовали видео, в котором политтехнолог Андрей Потылицын предположил, что чиновники могли «подсуетиться» и подменить рабочих сотрудниками районной администрации, чтобы избежать неприятных вопросов от реальных заводчан. Потылицын отметил, что соучастниками подмены работников были и представители администрации президента. В соцсетях первый заместитель главы администрации Абзелиловского района Руслан Халилов попытался объяснить ситуацию, отметив, что «никакой подставы» не было.

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