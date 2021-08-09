Белая и серая зона

На время визита президента из-за коронавирусной инфекции территорию завода поделили на две зоны: серую и белую. Не для кого не секрет, что прежде чем оказаться непосредственно рядом с главой государства помимо ПЦР-тестов и анализов, нужно посидеть на самоизоляции. Даже не смотря на то, что последние пару месяцев это условие либерализовалии и положенные две недели сократили до одной, оно все же оставалось обязательным. Учитывая, что на самоизоляцию ушли только Глава Башкирии и его пресс-секретарь, никто из журналистов на пресс-конференцию, а значит и возможность задать вопрос главе государства не рассчитывал. Только они, учредитель группы компаний Lasselsberger Йозеф Ласселсбергер, а также несколько сотрудников и строителей самого завода, выждавшие положенный срок и получив отрицательные анализы на ковид, оказались в белой зоне — в непосредственной близости к президенту. Все остальные, включая журналистов, пусть и сдавшие ПЦР-тест, находились в зоне серой: из далека смотреть можно, подходить близко нельзя.