Прокуратура вернула материалы дела против Элвина Грея о клевете на новое изучение

Камнем преткновения двух звезд из соседних республик стал пост Радика Юльякшина, более известного как Элвин Грей. По мнению артиста из Татарстана Фирдуса Тямаева, Юльякшин оклеветал его на своей странице в социальной сети, обвинив в даче взятки, – сообщает издание БИЗНЕС Online. Заметим, что полиция отказалась возбуждать дело, но это решение отменила Прокуратура, вернув материалы на новое изучение.