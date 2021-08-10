Прокуратура вернула материалы дела против Элвина Грея о клевете на новое изучение

Камнем преткновения двух звезд из соседних республик стал пост Радика Юльякшина, более известного как Элвин Грей. По мнению артиста из Татарстана Фирдуса Тямаева, Юльякшин оклеветал его на своей странице в социальной сети, обвинив в даче взятки, – сообщает издание БИЗНЕС Online. Заметим, что полиция отказалась возбуждать дело, но это решение отменила Прокуратура, вернув материалы на новое изучение.
Элвин Грей, который помимо поста звезды занимает и пост Советника главы Башкирии, достаточно нетривиально прокомментировал ситуацию с отменой концертов Тямаева в Башкирии.
Подчеркнем, особое негодование адвока Тямаева выражает из-за того, что подобные громкие высказывания себе позволяет Советник главы региона.
– Без договора что он может предъявлять, дал на лапу директору РДК или начальнику отдела культуры, – так высказался господин Советник, он же Элвин Грей, он же Радик Юльякшин на своей странице в социальной сети, комментируя отмену концертов Фирдуса Тямаева в Башкирии.