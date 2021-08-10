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Прокуратура вернула материалы дела против Элвина Грея о клевете на новое изучение

10 августа 2021, 11:30
Фото: 1mediainvest
Татарский артист Фирдус Тямаев обвиняет башкирскую звезду в клевете.

Камнем преткновения двух звезд из соседних республик стал пост Радика Юльякшина, более известного как Элвин Грей. По мнению артиста из Татарстана Фирдуса Тямаева, Юльякшин оклеветал его на своей странице в социальной сети, обвинив в даче взятки, – сообщает издание БИЗНЕС Online. Заметим, что полиция отказалась возбуждать дело, но это решение отменила Прокуратура, вернув материалы на новое изучение.

Элвин Грей, который помимо поста звезды занимает и пост Советника главы Башкирии, достаточно нетривиально прокомментировал ситуацию с отменой концертов Тямаева в Башкирии.

Подчеркнем, особое негодование адвока Тямаева выражает из-за того, что подобные громкие высказывания себе позволяет Советник главы региона.

– Без договора что он может предъявлять, дал на лапу директору РДК или начальнику отдела культуры, – так высказался господин Советник, он же Элвин Грей, он же Радик Юльякшин на своей странице в социальной сети, комментируя отмену концертов Фирдуса Тямаева в Башкирии.

#Новости#Ирина Деревянчук#Культура
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