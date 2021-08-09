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Башкирия оказалась на 38 месте в рейтинге доступности бензина для населения

9 августа 2021, 10:54
Фото: 1mediainvest
При этом сегодня в социальных сетях стали появляться сообщения о подорожании на 50 копеек всех видов топлива на одной их крупных сетевых АЗС.

По данным рейтинга ситуация в Башкирии незначительно улучшилась, в прошлом году регион занимал 40 строчку, но на это раз оказался выше на две позиции.

Так, в прошлом году на среднемесячную зарплату в Башкирии можно было приобрести 744 литра бензина. Цена за литр бензина АИ-92 составляла 42,15 рубля за один литр,

По последним данным цена за литр бензина АИ-92 в регионе равняется 44,46 рублям. Также известно, что с начала 2021 года цена на бензин АИ-92 увеличилась на 3,5%.

Несмотря на рост цены, на среднемесячную зарплату в регионе можно приобрести 782 литра горючего. Похоже ситуация обстоит в Тульской (45,24 рублей за литр) и Ярославской области (44 рубля за литр).

Лучшие позиции в рейтинге у Московского региона и у Крайнего севера, самые слабые у Ивановской области и на Северном Кавказе.

#Новости#Ирина Деревянчук#Экономика
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