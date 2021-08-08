«Уфаводоканал»: 400 домов в трех районах столицы станутся без воды
8 августа 2021, 11:14
Фото: Mkset.ru
Опубликован график отключения воды, который будет актуален на следующей неделе. Информацию на своем сайте вывесило предприятие «Уфаводоканал».
В целом в течение недели лишатся водоснабжения 400 жилых многоквартирных и частных домов в Калининском, Ленинском и Октябрьском районах Уфы. В связи с этим представители «Уфаводоканала» принесли извинения горожанам.
С полным графиком отключения воды с башкирской столице можно ознакомиться здесь.