mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Уфаводоканал»: 400 домов в трех районах столицы станутся без воды

8 августа 2021, 11:14
Фото: Mkset.ru
Опубликован график отключения воды, который будет актуален на следующей неделе. Информацию на своем сайте вывесило предприятие «Уфаводоканал».

В целом в течение недели лишатся водоснабжения 400 жилых многоквартирных и частных домов в Калининском, Ленинском и Октябрьском районах Уфы. В связи с этим представители «Уфаводоканала» принесли извинения горожанам.

С полным графиком отключения воды с башкирской столице можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме
В центре Уфы обновят теплотрассы — из-за ремонта перекроют дорогу и отключат водуВ Башкирии фирма снабжала водой села без лицензии и поплатилась 800 тысячами рублейПрезидент Путин обратил внимание главы Башкирии на качество воды и сбросы
#Новости#Водоснабжение#Татьяна Майорова,#Город
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48