В Башкирии фирма снабжала водой села без лицензии и поплатилась 800 тысячами рублей

Прокуратура Альшеевского района Башкирии обнаружила нарушения коммерческой фирмой законодательства о недропользовании. ООО «Калипсо» с 2014 года оказывает услуги водоснабжения на территории двух сельских поселений, но лицензии на пользование недрами не имеет. Выяснилось это в ходе проверки исполнения законодательства о недропользовании.