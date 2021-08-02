В Башкирии фирма снабжала водой села без лицензии и поплатилась 800 тысячами рублей

В Башкирии фирма снабжала водой села без лицензии и поплатилась 800 тысячами рублей
В Башкирии фирма снабжала водой села без лицензии и поплатилась 800 тысячами рублей
Вчера, 11:00ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest

В Башкирии фирма снабжала водой села без лицензии

Прокуратура Альшеевского района выявила нарушение и проконтролирует их устранения.

Прокуратура Альшеевского района Башкирии обнаружила нарушения коммерческой фирмой законодательства о недропользовании. ООО «Калипсо» с 2014 года оказывает услуги водоснабжения на территории двух сельских поселений, но лицензии на пользование недрами не имеет. Выяснилось это в ходе проверки исполнения законодательства о недропользовании.

– В результате хозяйственной деятельности компания длительно и незаконно добывала из скважины питьевую воду, – сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Теперь фирме придется заплатить крупный штраф за деятельность без лицензии, ведь прокуратура района возбудила административное дело по ч.1 ст.7.3. КоАП РФ (пользование недрами без лицензии). По результатам рассмотрения дела ресурсники оштрафованы на 800 тысяч рублей. Также прокуратура района проконтролирует устранение выявленных нарушений.

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