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Минздрав Башкирии сообщил о самочувствии пациентов с коронавирусом

8 августа 2021, 07:37
Фото: Mkset.ru
Сегодня, 8 августа, пресс-служба минздрава Башкирии опубликовала расширенную информацию о самочувствии пациентов, у которых диагностирован Covid-19.

По данным ведомства, в стационары Башкирии сейчас госпитализированы 653 человека, при этом 401 человек из них – это люди в возрасте 60+. Это лишний раз подтверждает, что пожилые люди находятся у группе особого риска при заражении коронавирусом.

Известно также, что из общего числа госпитализированных с ковидом пациентов 50 находятся в тяжелом положении, восемь из них подключены к аппаратам ИВЛ.

В то же время на амбулаторном лечении находятся сейчас 2 663 человека. включая 1190 человек в возрасте 60+. У этой категории пациентов, как правило, болезнь протекает в более легкой форме или вообще бессимптомно.

Были выписаны за сутки из стационаров в связи с выздоровлением 27 человек.

За минувшие сутки также стало известно о 268 новых носителях Covid-19 и восьми случаях смерти пациентов с подтвержденным ковидом.

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