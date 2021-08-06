В БГМУ вопреки запрету провели массовое мероприятие в разгар пандемии коронавируса

Отметим, что накануне Уфимка Нина Ткаченко намеревалась провести митинг, чтобы привлечь внимание к нарушениям прав потерпевших расследовании так называемого дела о «черных риэлторах». Она подала уведомление о проведении публичного мероприятия в администрацию Уфы. Интересно то, что в официальном ответе женщине вице-мэр Рустем Газизов порекомендовал воздержаться от проведения в митинге в пандемию коронавируса и предложил подать уведомление повторно уже после снятия ограничений. Выходит, что обычным гражданам проводить массовые мероприятия не рекомендуется, а в госорганизациях коронавирусом не заражаются. Кроме того, в начале июля в Башкирии прошла Фольклориада, которая собрала более 300 тысяч людей, включая гостей из других стран. После неё в республике резко выросла заболеваемость COVID-19.