Студенты БГМУ с размахом отпраздновали выпускной в «Уфа-Арене» в пандемию COVID-19

Пока в Башкирии с размахом проходит международная Фольклориада, а параллельно по всей республике методично сворачиваются другие мероприятия, в один ряд с Фольклориадой, кажется, встает выпускной БГМУ, который вчера, 7 июля, прошел не абы где, а во вмещающей более 8 тысяч зрителей «Уфа-Арене», в закрытом помещении. Отметим, как видно на фотографиях, не вся толпа в зале соблюдала масочный режим.
И это не инсайдерская информация от тайных неназванных источников. Это кадры, которые публиковал аккаунт совета обучающихся медицинского вуза в своих Instagram историях. Тут вам и вальс выпускников, и пение гимна, и даже поздравления от самого министра здравоохранения Башкирии Максима Забелина. Хотя к чему ссылаться на аккаунт совета обучающихся, если фотографии празднества публиковал и сам Максим Забелин.
В этот же день, 7 июля, дипломы получали и выпускники БГПУ имени Акмуллы. Одна из родительниц рассказала Mkset о том, что на вручение дипломов родителей не пустили из-за коронавирусных ограничений. На этом все, больше женщине было нечего добавить. Нет выпускного — нет и рассказа.
Глядя на то, как проходит Фольклориада и концерты ДДТ и Дениса Майданова, выводы напрашиваются сами собой: коронавирус не такая уж и простейшая форма жизни, в отличие от остальных вирусов. Потому что с ним кажется можно договориться и объяснить ему, неразумному, где распространяться можно, а где делать этого нельзя.
Вирус действительно непростой. Выпускные не только в вузах, но и в школах и даже в детских садах очень долго не могли определиться «быть или не быть». В мае родители воспитанников детских садов получали директиву — либо прививаться, либо приходить с результатами ПЦР-теста, и лишь за несколько дней до события родителям все-таки разрешили присутствовать на мероприятии.
«Непонятки» продолжились и со школьниками. На оперативке в Правительстве 21 июня в ходе обсуждения изменений в указ о повышенной готовности Радий Хабиров сообщил, что выпускные вечера в республике пройдут, как и планировалось. Отменять их никто не собирается.
Но министру образования Башкирии Айбулату Хажину Хабиров поручил предварительно собрать директоров школ и провести беседу о необходимости соблюдения санитарных норм.
— Выпускной вечер — это событие, которое бывает у наших молодых людей раз в жизни, — добавил глава Башкирии. Каждое образовательное учреждение самостоятельно принимает решение о формате праздника, — уточнил тогда глава региона.
Самостоятельность предложили проявить и руководству вузов. Пресс-секретарь Радия Хабирова Диана Ихсанова на вопрос о размахе выпускного БГМУ ответила, что каждый вуз самостоятельно определял формат проведения выпускных, и предложила уточнить подробную информацию у данного вуза.
Однако представители БГМУ не торопятся ответить, какие новейшие эффективные меры предосторожности должны были обезопасить присутствующих от распространения опасного вируса. Лишь предполагаем, что на мероприятие допускались только основательно привитые граждане с отрицательными тестами и зашкаливающим титром антител. Медики же.