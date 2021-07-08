Студенты БГМУ с размахом отпраздновали выпускной в «Уфа-Арене» в пандемию COVID-19

Глядя на то, как проходит Фольклориада и концерты ДДТ и Дениса Майданова, выводы напрашиваются сами собой: коронавирус не такая уж и простейшая форма жизни, в отличие от остальных вирусов. Потому что с ним кажется можно договориться и объяснить ему, неразумному, где распространяться можно, а где делать этого нельзя.