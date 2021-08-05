Мэрия Уфы предложила жертвам «черных риэлторов» отложить митинг до конца пандемии

Мэрия Уфы предложила жертвам «черных риэлторов» отложить митинг до конца пандемии
Мэрия Уфы предложила жертвам «черных риэлторов» отложить митинг до конца пандемии
Вчера, 16:48ОбществоТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
Уфимка Нина Ткаченко получила из администрации Уфы отрицательный ответ на уведомление о проведении митинга жертв «черных риэлторов».

Уфимка Нина Ткаченко получила из администрации Уфы официальный ответ на поданное в минувший понедельник уведомление о проведении митинга жертв «черных риэлторов». Митинг жертв «черных риэлторов» был намечен на 14 августа на площади перед Дворцом спорта в Уфе.

В письмо за подписью вице-мэра Рустема Газизова организатору митинга посоветовали «воздержаться от организации и участия в публичных мероприятиях на период действия Указа (O введении режима „повышенная готовность“ в связи с угрозой распространения инфекции Covid-19».

В конце официального ответа представитель мэрии предложил «обратиться с уведомлением о проведении массового мероприятия после отмены ограничений.

Данное решение администрации было ожидаемо. Мои доверители расценивают такой ответ чиновников как отказ в проведении мероприятия и намерены его обжаловать в суде. Отдельно хочу отметить, что непосредственно сегодня при входе на площадь возле уфимского Дворца спорта рабочие вешают новую баннер с надписью «Медовая ярмарка». Торговая ярмарка также является массовым мероприятием, и количество его участников часто превышает 500 человек, однако это никого в мэрии не смущает. Мы считаем, что в данном случае налицо двойные стандарты, применяемые администрацией Уфы, пояснил адвокат Рамиль Гизатуллин, который представляет интересы семьи Ткаченко в уголовном деле о «черных риэлторах».

Напомним, по словам Нины Ткаченко, она решила организовать митинг с целью привлечь внимание к нарушениям прав потерпевших расследовании так называемого дела о «черных риэлторах». Такая формулировка содержалась в официальном уведомлении о проведении митинга.

Фото: Mkset.ru

Нина Ткаченко объяснила, что возмущена ходом следствия, в рамках которого её и еще нескольких человек упорно не признают потерпевшими.

В 2019 году Нина Ткаченко помогла своим детям приобрести квартиру и перевела на счет продавца 250 тысяч рублей. Её дети заплатили 2 млн 500 тысяч рублей. Однако первоначальные продавцы оказались обманщиками. Против них было возбуждено уголовное дело. При этом детей Нины Михайловны признали потерпевшими по нему, а Нину Михайловну — нет.

Она обжаловала в суде отказ признать её потерпевшей, который вынес следователь. Однако суд встал на сторону правоохранительных органов. Следователь Руслан Султанов обосновал свой отказ тем, что «в настоящий момент достаточных данных о причинении Нине Ткаченко материального ущерба для того, чтобы признать её потерпевшей по данному уголовному делу не имеется». Следователь настаивает, что Нина Михайловна официально не является стороной договора, а 250 тысяч рублей она перечислила не подследственным, а женщине, которая проходит по делу «черных риэлторов» свидетельницей.

В феврале этого года Советский районный суд признал сделку по приобретению квартиры недействительной, и Верховный суд Башкирии признал это решение правильным. Соответственно, факт причинения материального ущерба налицо. Я не понимаю, почему мои законные права игнорируются следствием! — заявила Нина Ткаченко.

Несколько дней назад Нина Ткаченко вместе с еще 13 жертвами «черных риэлторов» отправили обращение на имя президента России Владимира Путина.

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