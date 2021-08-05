Мэрия Уфы предложила жертвам «черных риэлторов» отложить митинг до конца пандемии

Данное решение администрации было ожидаемо. Мои доверители расценивают такой ответ чиновников как отказ в проведении мероприятия и намерены его обжаловать в суде. Отдельно хочу отметить, что непосредственно сегодня при входе на площадь возле уфимского Дворца спорта рабочие вешают новую баннер с надписью «Медовая ярмарка». Торговая ярмарка также является массовым мероприятием, и количество его участников часто превышает 500 человек, однако это никого в мэрии не смущает. Мы считаем, что в данном случае налицо двойные стандарты, применяемые администрацией Уфы, пояснил адвокат Рамиль Гизатуллин, который представляет интересы семьи Ткаченко в уголовном деле о «черных риэлторах».