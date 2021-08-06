В Башкирии в детском санатории «Росток» пройдет проверка из-за вспышки коронавируса

Напомним, что за последний месяц это далеко не первый случай заражения детей коронавирусом и далеко не первая проверка таких учреждений. Так, в отношении лагеря «Чайка» в Стерлитамакском районе, где у 45 детей была подтверждена коронавирусная инфекция, возбуждено уголовное дело ввиду несоблюдения требований безопасности. Также в лагере имени Николая Гастелло в Караидельском районе СК Башкирии начал проверку по факту заражения уже 11 человек, 6 из которых – дети.