В Башкирии возбудили уголовное дело из-за массового заражения COVID-19 в ДОЛ «Чайка»

Прокурорская проверка по факту вспышки заболевания коронавирусом в детском лагере «Чайка» в Стерлитамакском установила, что в прошлом месяце у 45 отдыхающих детей из 344 диагностировали коронавирус. Инфицирован был и один взрослый сотрудник лагеря из 47.
Стоит отметить, что это не первый случай заражения в пионерских лагерях, еще один случай произошел в ДОЛ «Чайка» в Дюртюлинском районе, там новой инфекцией заразились четверо детей. После данного случая была организованная доследственная проверка и Прокуратурой и Следственным комитетом, которая и должна была выяснить причины вспышки и оценить действия администрации лагеря.
Все носители вируса и все, кто находился с ними в прямом контакте были изолированы, нуждающимся было назначено необходимое лечение. Территория лагеря и все помещения были продезинфицированы. Заметим, что родителям и опекунам детей обещали стоимость путевки за неудавшийся отдых. Во всяком случает такое поручение Правительству Башкирии дал глава региона на одной из недавних оперативок в Правительстве Башкирии.
В ходе проверки надзорное ведомство установило – администрация не обеспечила в должной мере соблюдение санитарно-эпидемиологических правил при нахождении детей в учреждении и посещении их родителями, – сообщили в пресс-службе Прокуратуры Башкирии.
По материалам проверки возбуждено уголовное дело, администрации лагеря вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Помимо прочего, в адрес директора первичной профсоюзной организации «Чайка.Проф» было вынесено представление об устранении допущенных нарушений.
В пресс-службе ведомства дополнительно сообщают, что ход и результаты расследования находятся на контроле Прокуратуры.