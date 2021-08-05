В Башкирии возбудили уголовное дело из-за массового заражения COVID-19 в ДОЛ «Чайка»

Все носители вируса и все, кто находился с ними в прямом контакте были изолированы, нуждающимся было назначено необходимое лечение. Территория лагеря и все помещения были продезинфицированы. Заметим, что родителям и опекунам детей обещали стоимость путевки за неудавшийся отдых. Во всяком случает такое поручение Правительству Башкирии дал глава региона на одной из недавних оперативок в Правительстве Башкирии.