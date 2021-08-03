СК начал проверку в одном из детских лагерей Башкирии, где была вспышка коронавируса

В детском оздоровительном лагере имени Николая Гастелло в Караидельском районе выявлены случаи заражения COVID-19. Инфекция была подтверждена у 11 человек, шесть из которых - дети.
На данный момент начинается доследственная проверка по части 1, статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В рамках проверки будет устанавливаться в каком объеме выполнялись противоковидные меры руководством и сотрудниками лагеря, а также соответствовали ли оказываемые услуги установленным нормам.
Всего в этот период в детском лагере находилось 158 детей и 43 сотрудника, все заболевшие и те, кто находился с ними в контакте, вывезены с территории детского учреждения.
Напомним, что ранее глава Башкирии во время оперативного совещания потребовал провести проверку детских лагерей, где были обнаружены вспышки коронавируса и уволить их руководителей.