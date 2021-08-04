OCSiAl досрочно погасил бонды РОСНАНО

В свою очередь российская группа РОСНАНО вложила в акции и эмиссионные ценные бумаги OCSiAl шестьдесят миллионов долларов, получив не только полный возврат инвестиций, но и прибыль в размере десяти миллионов долларов по ранее выпущенным бондам. Одновременно с этим РОСНАНО осталось акционером OCSiAl. На данный момент рыночная стоимость пакета акций компании по производству графеновых трубок, принадлежащего РОСНАНО, превышает триста миллионов долларов.