Новый продукт от Сбера в Башкирии позволяет получить максимальный доход

– «Накопительный счет» - это очень удобный продукт для наших клиентов. Они могут самостоятельно выбрать дату старта отчетного периода, например, можно открыть его в день получения зарплаты, чтобы иметь возможность сразу пополнить и получить максимальный доход. При этом клиенту не обязательно иметь неснижаемый остаток на счете, он может снять деньги в любой момент. Если же у клиента имеются свободные деньги, то он может их приумножить, самостоятельно корректируя свой доход.