Сбер поможет построить инновационную молочную ферму в Башкирии

— Создание новых рабочих мест — важная социальная составляющая проекта, наш вклад в развитие экономики Зианчуринского района. Сотрудничество со Сбербанком позволит нам решить многие вопросы как на прединвестиционной стадии проекта, так и на этапах строительства и запуска фермы. Мы будем использовать на предприятии не только модернизированное оборудование, но и самые современные технологии управления финансовыми ресурсами.