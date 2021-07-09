Сбер поможет построить инновационную молочную ферму в Башкирии

Сбер поможет построить инновационную молочную ферму в Башкирии
Сбер поможет построить инновационную молочную ферму в Башкирии
Вчера, 21:49ЭкономикаФото: sberbank.ru
Сбер поддержал строительство нового животноводческого комплекса в Республике Башкортостан, которое ведёт холдинг «А7 Агро».

Соглашение об этом компании заключили на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Документ подписали старший вице-президент Сбербанка Владимир Ситнов и директор агрохолдинга Алексей Комаровских.

На предприятии в Зианчуринском районе будут выращивать и откармливать молодняк крупного рогатого скота молочных пород. Комплекс рассчитан на 1600 коров, в нём будут применены инновационные технологии кормления животных и улучшенные системы переработки отходов. Стоимость проекта — около 1 млрд рублей, половину этой суммы профинансирует Сбербанк.

Владимир Ситнов, старший вице-президент Сбербанка:

— Агропромышленный комплекс — одна из базовых отраслей отечественной экономики с огромным экспортным потенциалом, и наша задача — помогать сельхозпредприятиям развивать производство с помощью широкого спектра финансовых и нефинансовых инструментов. Мы не просто предоставляем компаниям финансирование, но также обеспечиваем полную методологическую поддержку проектов и содействуем внедрению лучших технологий с использованием искусственного интеллекта, которые кардинально повышают эффективность всех процессов и снижают издержки.

Алексей Комаровских, директор «А7 Агро»:

— Создание новых рабочих мест — важная социальная составляющая проекта, наш вклад в развитие экономики Зианчуринского района. Сотрудничество со Сбербанком позволит нам решить многие вопросы как на прединвестиционной стадии проекта, так и на этапах строительства и запуска фермы. Мы будем использовать на предприятии не только модернизированное оборудование, но и самые современные технологии управления финансовыми ресурсами.

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