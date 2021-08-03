В Башкирии из-за засухи продолжают мелеть реки

Из-за засухи этим летом пострадали не только реки, но и урожай. Если в прошлом году с полей Башкирии было собрано 4 млн тонн зерна, то в этом ожидается всего 2 млн тонн зерна. Сейчас уже собрано 552 тысячи тонн урожая. Глава Башкирии Радий Хабиров пообещал, что засуха и неурожай не оставят республику без хлеба.