Уровень реки Белой в Уфе приблизился к рекордному минимуму из-за засухи

Уровень реки Белой в Уфе приблизился к рекордному минимуму из-за засухи
Уровень реки Белой в Уфе приблизился к рекордному минимуму из-за засухи
Вчера, 17:59ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1MediaInvest
На реках Башкирии начали истощаться запасы воды из-за долгой засухи и жаркой погоды. Минимальные уровни на реках Белая и Уфа ниже нормы на 40-150 см, сообщает пресс-служба министерства природопользования и экологии республики.

Водность бассейна реки Белой в июне была на 35-50% ниже средних значений. Уровень реки сейчас составляет минус 149 см от нуля гидропоста. Этот показатель почти достиг исторического минимума, который был зафиксирован в сентябре 2012 года на отметке минус 156 см от нуля гидропоста.

Уровень реки Уфы у поселка Шакша составляет 89 см. До рекордного минимума октября 2010 года осталось 14 см (75 см).

Естественный приток воды к Павловскому и Нижнекамскому водохранилищам в мае и июне был более чем в половину ниже нормы. Поступление воды осенью ожидается на 35-45% ниже нормы.

Режимы работы водохранилищ в Башкирии будут регулировать в зависимости от складывающейся гидрологической ситуации.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы