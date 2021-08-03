Информацию о загрязнении воздуха в Башкирии будут публиковать в открытом доступе

По сего словам, экологическую информацию знают только ограниченный круг ведомств и организаций, которые и не обязаны её сообщать, однако люди часто требуют сведений, в частности жители Уфы, Стерлитамака, Салавата и других городов с крупными промышленными предприятиями. После принятия закона эти ведомства будут обязаны размещать сведения в открытом доступе.