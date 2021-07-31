Жители одного из районов Уфы пожаловались на жуткий запах гари на улице

Жители одного из районов Уфы пожаловались на жуткий запах гари на улице
Жители одного из районов Уфы пожаловались на жуткий запах гари на улице
Вчера, 15:07ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1MediaInvest
Неприятный запах распространился по улицам рано утром.

Жители Дёмского района Уфы сообщили о едком запахе гари сегодня утром, 31 июля. Запах чувствовался в разных частях района — жалобы поступили от жителей и микрорайона Серебряный ручей, и жилого комплексе «Белые росы».

Предполагается, что запах шёл из села Жуково. Как сообщили Mkset в пресс-службе МЧС, в населенном пункте тлела солома. Однако жалоб от местных жителей на запах в ведомство не поступало.

По данным Министерства природопользования и экологии Башкирии, за последние сутки от уфимцев всего поступило 20 обращений по поводу запаха, в том числе три-четыре сообщения о запахе гари от жителей Дёмы. Также горожане жаловались на химический запах и запах газа, сообщила Mkset пресс-секретарь министерства Рената Газина.

На автоматизированных станциях контроля атмосферного воздуха превышение ПДК загрязняющих веществ не зафиксировано. Информацию о жалобах жителей Минэкологии республики передает в региональный Роспотребнадзор и Южно-Уральское межрегиональное управление Росприродназора.

Напомним, уфимцы все лето жалуются на неприятный запах в воздухе. Так, 26 июля в городе выявили трехкратное превышение ПДК сероводорода в воздухе, а 28 июля концентрация хлорида водорода превышала норму в 1,6 раз.

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