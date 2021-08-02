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Суд не принял иск жителей Башкирии к Радию Хабирову из-за коронавирусных ограничений

2 августа 2021, 09:13
Фото: 1MediaInvest
Иск был подан в начале июля, но, как оказалось, с нарушениями.

Верховный суд Башкирии вернул иск, в котором жители региона требовали призвать к ответственности администрацию главы республики Радия Хабирова из-за новых ограничений по коронавирусу, сообщили Mkset в объединённой пресс-службе судов республики.

Оказалось, заявление было составлено с недочётами. Суд дал истцам время на исправление этих недостатков до 26 июля. Жители республики подготовили новый иск, но, как постановил суд, недостатки были исправлены «не в полном объёме». В результате заявление вернули истцам.

Напомним, жители Башкирии решили подать иск после ввода запрета на посещение общественных без предъявления сертификата о прививке или результата теста на коронавирус. По мнению истцов, ограничения дискриминируют непривитых людей.

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#Новости#Александра Константинова#Общество
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