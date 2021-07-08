В пресс-службе главы Башкирии прокомментировали иск об ограничениях по коронавирусу

Напомним, истцы считают, что введённые запреты на посещение общественных мест теми, кто не вакцинирован дискриминируют их. По их мнению, указ содержит императивные условия, дает некую иллюзию выбора — либо нести бремя затрат по регулярным анализам, либо вакцинироваться. И то и то недопустимо в силу конституционных норм относительно права выбора.