Жители Башкирии подали иск в суд из-за коронавирусных ограничений

Напомним, что ограничения на посещение не вакцинированными музеев, выставочных залов, библиотек, театров, кинотеатров, концертных залов, домов культуры, ночных клубы, а также массовых физкультурных и спортивных мероприятий в закрытых помещениях начал действовать с 22 июня.