Жители Башкирии подали иск в суд из-за коронавирусных ограничений

Жители Башкирии подали иск в суд из-за коронавирусных ограничений
Жители Башкирии подали иск в суд из-за коронавирусных ограничений
Вчера, 15:30ОбществоАнастасия ДесяткинаФото: 1mediainvest.ru
Юристы считают, что шансов победить у них крайне мало.

Жители Башкирии направили иск в Верховный суд с требованием призвать к ответственности администрацию главы республики Радия Хабирова из-за ограничений по коронавирусу. Об этом сообщает «Коммерсант-Уфа» сегодня, 7 июля.

Истцы считают, что введённые запреты на посещение общественных мест теми, кто не вакцинирован дискриминируют их.

Указ содержит императивные условия, дает некую иллюзию выбора — либо нести бремя затрат по регулярным анализам, либо вакцинироваться. И то и то недопустимо в силу конституционных норм относительно права выбора, — говорится в иске.

Напомним, что ограничения на посещение не вакцинированными музеев, выставочных залов, библиотек, театров, кинотеатров, концертных залов, домов культуры, ночных клубы, а также массовых физкультурных и спортивных мероприятий в закрытых помещениях начал действовать с 22 июня.

Также с 12 июля в силу вступит запрет на посещение заведений питания, в салонах красоты, косметических, массажных, СПА-салонах, фитнес-клубах, бассейнах, на междугородных пассажирских перевозках и в пригородном поезде «Орлан».

Иск был принят судом 1 июля, но дата заседания по делу пока не назначена.

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