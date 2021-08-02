Башстат сообщил о росте зарплат в Башкирии за 2021 год менее чем на тысячу рублей

В январе 2021 года средняя зарплата составляла 37 562 рубля, что на 5,4% больше показателя января 2020 года — 35 783 рубля. В феврале зарплаты упали на 0,5% до 37 332 рублей, но в марте реабилитировались и выросли до 39 673 рублей. В апреле средняя зарплата перевалила психологическую отметку и составила 40 709 рублей, а в мае достигла 41 939 рублей.