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«Газпром газораспределение Уфа» и «Башинформсвязь» подписали соглашение

30 июля 2021, 07:21
Фото: Башинформсвязь
«Газпром газораспределение Уфа» и «Башинформсвязь» заключили соглашение об эффективном и взаимовыгодном сотрудничестве.

Подписи под документом поставили генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» — управляющей организации ПАО «Газпром газораспределение Уфа» Альберт Лукманов и генеральный директор ПАО «Башинформсвязь» Сергей Нищев.

Соглашение предусматривает оперативное взаимодействие в вопросах документооборота при пересечении сетей, выдачи технических условий, согласования проектной документации, а также в случае проведения земляных работ в охранной зоне сетей организаций.

«Сотрудничество позволит существенно сократить сроки технологического подключения, что, в свою очередь, увеличит темпы газификации региона и сделает ее более доступной и привлекательной для населения и предприятий республики», — отметил Альберт Лукманов.

«Договоренности, закрепленные в соглашении, принесут пользу обеим компаниям. Согласование проектной документации – всегда трудоемкий процесс. Чем проще будут решаться такие вопросы, тем быстрее будут строиться сети и обновляться цифровая инфраструктура городов и районов республики», – подчеркнул Сергей Нищев.

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