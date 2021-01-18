Сергей Нищев возглавил «Башинформсвязь»

«Ключевыми задачами Сергея Нищева станут реализация крупных федеральных проектов в регионе, развитие современных цифровых услуг, модернизация и строительство телекоммуникационных сетей. Уверен, управленческий опыт в сфере телекоммуникаций позволит новому руководителю поднять бизнес компании на более высокий уровень. Под его руководством „Башинформсвязь“ продолжит наращивать абонентскую базу, улучшать клиентский сервис и модернизировать инфраструктуру, чтобы как можно больше жителей республики оставались довольными качеством услуг компании и рекомендовали ее родным и близким».