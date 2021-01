Сергей Нищев возглавил «Башинформсвязь»

Генеральным директором ПАО «Башинформсвязь» назначен Сергей Нищев.

Сергей Константинович Нищев родился в 1980 году в Саранске. В 2002 году окончил Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева по специальности «Экономика и менеджмент». В отрасли телекоммуникаций Сергей Нищев работает 15 лет. До прихода в «Башинформсвязь» руководил подразделениями маркетинга и продаж в Поволжском филиале ОАО «Мегафон», в дирекции беспроводной связи ПАО «Ростелеком», ПАО «ВымпелКом» в Казахстане и России. Занимал руководящие посты в крупных российских компаниях в сферах девелопмента и финансовых услуг. В новой должности Сергей Нищев сосредоточится на укреплении позиций «Башинформсвязи» на рынке, совершенствовании клиентского сервиса и реализации стратегии развития компании в регионе. Иван Зима, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком»: «Ключевыми задачами Сергея Нищева станут реализация крупных федеральных проектов в регионе, развитие современных цифровых услуг, модернизация и строительство телекоммуникационных сетей. Уверен, управленческий опыт в сфере телекоммуникаций позволит новому руководителю поднять бизнес компании на более высокий уровень. Под его руководством „Башинформсвязь“ продолжит наращивать абонентскую базу, улучшать клиентский сервис и модернизировать инфраструктуру, чтобы как можно больше жителей республики оставались довольными качеством услуг компании и рекомендовали ее родным и близким».

