Законопроект Башкирии об обязательном чипировании животных рассмотрят в Госдуме

— Чипирование поможет решить сразу несколько задач. Хозяину будет легче найти потерявшегося питомца. Упростится поиск владельца собаки, напавшей на человека. Недобросовестных владельцев, выбрасывающих животных на улицу, можно будет установить и привлечь к административной ответственности. В конечном итоге обязательное чипирование повысит ответственность людей за животных, домашние кошки и собаки перестанут непрерывно пополнять армию бездомных животных, — заявил спикер парламента.