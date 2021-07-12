Жительница Учалов пожаловалась на бродячих собак

Жительница Учалов пожаловалась на бродячих собак
Жительница Учалов пожаловалась на бродячих собак
Вчера, 08:27ОбществоАнастасия ДесяткинаФото: Яна Абрамова/vk.com
Несмотря на неоднократные жалобы, свора продолжает разгуливать по городу и пугать местных жителей.

Жительница Учалов Яна Абрамова накануне, 11 июля, обратилась к главе республики Радию Хабирову с просьбой помочь решить проблему отлова бродячих собак.

Ранее девушка уже обращалась к главе города, на что ей пришел ответ, что по указанному ранее ею адресу были отловлено только две собаки.

В центре управления республикой попросили уточнить адрес, где именно бегает бродячая стая, но девушка считает что в этом нет смысла.

— Собаки передвигаются сворой по всему городу. Улицу обозначать нецелесообразно, вы так не считаете? Ситуация не меняется, становится только хуже. Будем ждать новых жертв? Их по городу полно, — сообщила Яна.

Ранее в репортаж российского журналиста Алексея Пивоварова попало село Сафарово, в котором бродячие собаки загрызли маленького ребенка. В нем, автор ролика пытался выяснить, почему в российских городах, несмотря на принятый закон о домашних животных, до сих пор присутствуют проблемы с бродячими собаками.

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