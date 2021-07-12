Жительница Учалов пожаловалась на бродячих собак

Ранее в репортаж российского журналиста Алексея Пивоварова попало село Сафарово, в котором бродячие собаки загрызли маленького ребенка. В нем, автор ролика пытался выяснить, почему в российских городах, несмотря на принятый закон о домашних животных, до сих пор присутствуют проблемы с бродячими собаками.