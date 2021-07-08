В Башкирии в СМИ будут размещать фотографии бродячего домашнего скота

Нерадивому владельцу который допустил вольный выпас придется заплатить кругленькую сумму за содержание животного на подобной стоянке. Содержание животного в загоне первые сутки будет стоить 2853, последующие 1800 рублей. В эту сумму войдет отлов животного, его кормление и охрана. Также дополнительно придется раскошелиться на транспортные расходы по доставке животного и ветеринарный осмотр. В довесок придется выплатить штраф от 1000 до 3000 рублей за нарушение правил выпаса скота.