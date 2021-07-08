В Башкирии в СМИ будут размещать фотографии бродячего домашнего скота

Глава администрации Белорецкого района рассказал о мерах, которые будут приняты по отношению к бродячему скоту. Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях.
По словам Андрея Иванюты, бродячие лошади и коровы становятся частыми героями ДТП не меньше чем, лихачи. Для того чтобы урегулировать проблему, глава района сообщил о том, чтобы организован пункт временного содержания домашнего скота.
Нерадивому владельцу который допустил вольный выпас придется заплатить кругленькую сумму за содержание животного на подобной стоянке. Содержание животного в загоне первые сутки будет стоить 2853, последующие 1800 рублей. В эту сумму войдет отлов животного, его кормление и охрана. Также дополнительно придется раскошелиться на транспортные расходы по доставке животного и ветеринарный осмотр. В довесок придется выплатить штраф от 1000 до 3000 рублей за нарушение правил выпаса скота.
При наличии у животного бирки, информацию о его нахождении передадут хозяину. Е она будет отсутствовать или будет не читаема, тогда фото потеряшки разместят в соцсетях и СМИ.
Глава района приступил к активному поиску сотрудника по отлову животных. дного бесхозного животного подрядчику будут платить 2850 рублей.
Ранее Прокуратура обязала один из районов Башкирии провести отлов бесхозяйных домашних животных.