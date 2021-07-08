В Башкирии в СМИ будут размещать фотографии бродячего домашнего скота

В Башкирии в СМИ будут размещать фотографии бродячего домашнего скота
В Башкирии в СМИ будут размещать фотографии бродячего домашнего скота
8 июля, 13:53ОбществоАнастасия ДесяткинаФото: 1mediainvest.ru
Хозяину потеряшки придется выложить кругленькую сумму, чтобы забрать животное обратно домой.

Глава администрации Белорецкого района рассказал о мерах, которые будут приняты по отношению к бродячему скоту. Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях.

По словам Андрея Иванюты, бродячие лошади и коровы становятся частыми героями ДТП не меньше чем, лихачи. Для того чтобы урегулировать проблему, глава района сообщил о том, чтобы организован пункт временного содержания домашнего скота.

Нерадивому владельцу который допустил вольный выпас придется заплатить кругленькую сумму за содержание животного на подобной стоянке. Содержание животного в загоне первые сутки будет стоить 2853, последующие 1800 рублей. В эту сумму войдет отлов животного, его кормление и охрана. Также дополнительно придется раскошелиться на транспортные расходы по доставке животного и ветеринарный осмотр. В довесок придется выплатить штраф от 1000 до 3000 рублей за нарушение правил выпаса скота.

При наличии у животного бирки, информацию о его нахождении передадут хозяину. Е она будет отсутствовать или будет не читаема, тогда фото потеряшки разместят в соцсетях и СМИ.

Глава района приступил к активному поиску сотрудника по отлову животных. дного бесхозного животного подрядчику будут платить 2850 рублей.

Ранее Прокуратура обязала один из районов Башкирии провести отлов бесхозяйных домашних животных.

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