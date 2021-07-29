В мэрии Уфы опровергли прекращение работы трамваев и троллейбусов

— Администрация Уфы последовательно наводит порядок в системе жизнедеятельности города и в этом случае также ситуацию контролирует. Сегодня в мэрии состоялось совещание, на котором были спокойно обсуждены все возникшие вопросы. Они будут урегулированы в самое ближайшее время. Оснований для тревог нет. Движение электротранспорта продолжится в прежнем режиме, — сообщил начальник пресс-службы городской мэрии Талгат Зайнуллин.