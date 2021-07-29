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В мэрии Уфы опровергли прекращение работы трамваев и троллейбусов

29 июля 2021, 14:03
Фото: 1MediaInvest
Ранее стало известно о подписании конкурсным управляющим МУЭТ Уфы Рыбалко указа о временном фактическом прекращении деятельности МУЭТ сегодня, 29 июля.

В администрации Уфы сообщили, что никаких простоев трамваев и троллейбусов с завтрашнего дня не будет.

— Администрация Уфы последовательно наводит порядок в системе жизнедеятельности города и в этом случае также ситуацию контролирует. Сегодня в мэрии состоялось совещание, на котором были спокойно обсуждены все возникшие вопросы. Они будут урегулированы в самое ближайшее время. Оснований для тревог нет. Движение электротранспорта продолжится в прежнем режиме, — сообщил начальник пресс-службы городской мэрии Талгат Зайнуллин.

Напомним, эксперт по транспорту Олег Арефьев на своей странице в соцсетях сообщил, что конкурсный управляющий МУЭТ Рыбалко подписал приказ о временном фактическом прекращении деятельности муниципального управления электротранспорта с 30 июля. Но это решение не было окончательным.

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