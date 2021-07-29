Электротранспорту Уфы предрекли последний рабочий день 29 июля

Исходя из информации, появившейся на странице в соцсетях у эксперта по транспорту Олега Арефьева, 29 июля 2021 года конкурсный управляющий МУЭТ Рыбалко подписал приказ о временном фактическом прекращении деятельности муниципального управления электротранспорта.
– Подробности будут озвучены в ближайшие часы, в том числе о том, что часть работников МУЭТ на данный момент повисла в воздухе и фактический работает, нигде официально не трудоустроенной, – пишет Арефьев.
Важно отметить, что принципиальное решение по данному вопросу будет принято сегодня в течение дня, поэтому делать окончательные выводы о судьбе электротранспорта в башкирской столице пока не представляется возможным. В приемной МУЭТ корреспонденту Mkset сообщили, что все комментарии будут позже.
Отметим, что в январе текущего года в своем послании Госсобранию Радий Хабиров заявил о возрождении электротранспорта и пообещал жителям Башкирии новые троллейбусные и трамвайные маршруты.
Напомним, Уфа вплотную занялась трамваями в 2004 году, когда были демонтированы трамвайные пути от Аграрного университета до Госцирка. В 2008 году разорвали сеть между южной и северной частью города – демонтировали остатки путей по Проспекту Октября от Госцирка и до ГДК.
После относительного затишья в декабре 2017 года 80 трамваев и 120 троллейбусов попросту не вышли на рейс – была прекращена подача электроэнергии на контактную сеть. Выяснилось, что у МУЭТ есть долг в 15 миллионов рублей перед ресурсоснабжающими организациями.
Были и суды. Так, в 2019 году генеральный директор МУЭТ Уфы Данил Рыбалко требовал от города рассмотреть возможность целевого финансирования предприятия в рамках городского бюджета на 2020 год. Но в том самом 2020 году МУЭТ признали банкротом и открыли в отношении него конкурсное производство на полгода.
В мае 2021 года МУЭТ выставило на продажу старые трамваи и троллейбусы из-за необходимости покрыть долги перед многочисленными кредиторами организации. По данным «Коммерсантъ-Уфа», на июль 2021 года общий размер задолженности МУЭТ оценивается в 397,5 млн рублей.