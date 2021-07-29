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В аэропорту Уфы появится отель под международным брендом за 917 миллионов рублей

29 июля 2021, 11:58
Фото: glavarb.ru
О грядущем появлении трехзвездочного отеля в воздушной гавани известно на заседании «Инвестчаса», которое провел Радий Хабиров

На сегодняшнем заседании «Инвестчаса» рассмотрели концепцию современного гостиничного комплекса, который планируют возвести на территории международного аэропорта «Уфа». Участники «Инвестчаса» одобрили предложенную инициативу. Он вошел в перечень приоритетных и получит налоговые льготы.

По словам директора компании «Стройтех» Юлии Кулагиной, новый отель будет работать под международным брендом Ibis Styles и будет соответствовать трёхзвёздочному классу. Генеральный директор уфимского аэропорта Александр Андреев поддержал проект и подчеркнул, что существующая при аэровокзале гостиница уже не отвечает современным требованиям к комфортному размещению гостей и общему уровню обслуживания главной воздушной гавани региона.

Также была озвучена информация о том, что будет со зданием нынешней гостиницы после появления новой – здание перепрофилируют под размещение производственных служб аэропорта.

Инвестор готов вложить в проект 917 млн рублей и уже к июлю 2024 года возвести гостиничный комплекс на 150 номеров с рестораном, фитнес-клубом, а также с помещениями для конференций и форумов. Новый отель даст 120 новых рабочих мест.

Инициаторы заключили инвестиционное соглашение с Международным аэропортом «Уфа» и уже ведут поиск проектировщика гостиницы.

На протяжении нескольких лет мы планомерно проводим масштабную модернизацию уфимского аэропорта. В прошлом году мы достроили новый корпус внутренних воздушных линий, и общая площадь терминала выросла более чем в два раза. В 2022–2023 годах объединим три терминала в единую архитектурную концепцию и обновим центральный сектор привокзальной площади. Аэропорт Уфы станет одним из самых современных и комфортных в России. И новая гостиница – это очень удачное дополнение наших планов.

#Новости#Ирина Деревянчук#Экономика
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