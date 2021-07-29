В аэропорту Уфы появится отель под международным брендом за 917 миллионов рублей

На протяжении нескольких лет мы планомерно проводим масштабную модернизацию уфимского аэропорта. В прошлом году мы достроили новый корпус внутренних воздушных линий, и общая площадь терминала выросла более чем в два раза. В 2022–2023 годах объединим три терминала в единую архитектурную концепцию и обновим центральный сектор привокзальной площади. Аэропорт Уфы станет одним из самых современных и комфортных в России. И новая гостиница – это очень удачное дополнение наших планов.