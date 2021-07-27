Уфимцы назвали наиболее волнующие проблемы города

Сегодня на оперативке в мэрии был обнародован топ тем по которым жители Уфы обращались с обращениями.
– Всего за прошедшую неделю в работе находилось 641 сообщение из открытых источников, поступило 341 новое обращение в «Инцидент», обращений через площадку обратной связи на Госуслугах 128, – сообщила Алина Бикбулатова, начальник отдела коммуникаций администрации Уфы.
Что касается тематики вновь поступивших вопросов, первое место за благоустройством и уборкой общественных пространств, 34,56% обращений граждан обратились именно с такими проблемами. 15,97% – вопросы жилищно-коммунального хозяйства, третье по популярности место заняла тема благоустройства/организации дорожного движения – 12, 37% обращений.
9,89% обращений зарегистрировано по поводу дорог, развязок, организации парковок и ливневок. 6,34% обращений касаются инженерных сетей.
Среди остальных наиболее популярных тем – общественная безопасность, строительство зданий (включая вопросы дольщиков), общественный транспорт (содержание и отсутствие остановок), ТКО (мусор, свалки, контейнеры), детские площадки, благоустройство, памятники (и объекты культурного наследия), состояние зданий, экология и бесхозные водопроводные сети.