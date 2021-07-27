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Торгово-промышленная палата Башкирии запускает проект полезных ярмарок

27 июля 2021, 12:32
Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан запускает проект полезных ярмарок «Местное, качественное, свое».

Свою продукцию по доступным для жителей ценам представят сельхозпредприятия республики.

Полезные ярмарки пройдут на центральных площадях городов и районных центров республики.

В Альшеевском районе она состоится 30 июля.

В рамках ярмарок жители и гости получат бесплатную юридическую помощь, ищущие работу смогут оставить свое резюме в банке вакансий.

Будут работать детские и молодежные площадки.

Торговля будет осуществляться с учетом требования Роспотребнадзора.

Приглашаем предприятия и жителей для участия.

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