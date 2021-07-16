В ТПП Башкирии прошла встреча предпринимателей с делегацией корпорации «Актобе»

Председатель правления АО «СПК «Актобе» Тлеужан Тлешев познакомил предпринимателей Башкортостана с деятельностью корпорации. Она направлена на создание благоприятных условий для ведения бизнеса на территории индустриальной зоны «Актобе» и привлечение новых инвесторов.