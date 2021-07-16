В ТПП Башкирии прошла встреча предпринимателей с делегацией корпорации «Актобе»

В ТПП Башкирии прошла встреча предпринимателей с делегацией корпорации «Актобе»
В ТПП Башкирии прошла встреча предпринимателей с делегацией корпорации «Актобе»
Вчера, 14:12ЭкономикаФото: tpprb.ru
В Торгово-промышленной палате Республики Башкортостан предприниматели региона обсудили вопросы сотрудничества с представителями АО «Социально-предпринимательская корпорация «Актобе» (Казахстан).

Открывая встречу, вице-президент ТПП РБ Вадим Утяшев познакомил гостей с социально-экономическим развитием Башкортостана и представил данные о внешнеторговых отношениях с Казахстаном.

Фото:tpprb.ru

По итогам 2020 года Казахстан занимает третье место во внешнеторговом обороте Башкортостана с долей 7,3%. Вадим Утяшев отметил положительную динамику.

В январе-апреле 2021 года взаимный товарооборот увеличился к уровню прошлого года на 19,8%.

Фото:tpprb.ru

Председатель правления АО «СПК «Актобе» Тлеужан Тлешев познакомил предпринимателей Башкортостана с деятельностью корпорации. Она направлена на создание благоприятных условий для ведения бизнеса на территории индустриальной зоны «Актобе» и привлечение новых инвесторов.

Фото:tpprb.ru

На встрече были обсуждены возможности поставок продовольственных товаров из Башкортостана в Казахстан. В частности, гости озвучили потребности в социально-значимых товарах (гречка, подсолнечное масло).

Фото:tpprb.ru

Представители предприятий Башкортостана обсудили с руководством корпорации вопросы поставок в Казахстан оборудования для газовых заправок.

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