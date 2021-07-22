Глава ТПП Башкирии Тимур Хакимов встретился с генеральным секретарем Исламской палаты

Глава ТПП Башкирии Тимур Хакимов встретился с генеральным секретарем Исламской палаты
Глава ТПП Башкирии Тимур Хакимов встретился с генеральным секретарем Исламской палаты
Сегодня, 20:20ЭкономикаФото: tpprb.ru
Президент Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан Тимур Хакимов провел встречу с генеральным секретарем Исламской палаты торговли, промышленности и сельского хозяйства (ICCIA) Юсефом Хасаном Халави.

В преддверии ХII Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2021» стороны в режиме ВКС обсудили направления сотрудничества в сфере сертификации и продвижения продукции Халяль.

Фото:tpprb.ru

Тимур Хакимов презентовал инвестиционный потенциал Башкортостана. Руководитель самого большого бизнес-объединения республики рассказал об услугах, которые оказывает ТПП РБ, в том числе о сертификации.

Фото:tpprb.ru

«ТПП РБ является единственной палатой в России, аккредитованной в системе Росстандарта России по сертификации «Халяль» и имеющей контракт с OIC/SMIIC. Это соглашение дает возможность продвижения нашей продукции в страны, входящие в Организацию Исламского сотрудничества», - рассказал Тимур Хакимов.

Фото:tpprb.ru

Весь спектр сельскохозяйственной продукции региона, а также инвестиционные проекты, реализуемые в Башкортостане, представил заместитель министра сельского хозяйства РБ Юрий Лысов. Башкортостан занимает лидирующие позиции в России по производству молока, кумыса, меда.

Фото:tpprb.ru

Перспективы сотрудничества в области туризма обозначила на встрече председатель Госкомитета РБ по туризму Эльмира Туканова. По ее словам, Башкортостан готов к приему гостей из исламских стран и к сотрудничеству.

Фото:tpprb.ru

Руководитель департамента Исламской палаты торговли, промышленности и сельского хозяйства Пакинам Эль Ханаби провела презентацию своей организации. Участники встречи обсудили возможности реализации совместных проектов.

Фото:tpprb.ru

«На саммите в Казани мы представим проработанные и готовые к реализации инвестпроекты, которые могут заинтересовать членов Исламской палаты и закрепим наше сотрудничество», - сказал, завершая встречу, Тимур Хакимов.

Материалы по теме:
сотрудничество
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы